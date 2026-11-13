به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام بهروز جعفری افزود: مهمترین هدف از برگزاری سوگواره شعر فاطمی، شناساندن هر چه بیشتر مقام والای حضرت فاطمه(علیهاالسلام) به نسل جوان و بزرگداشت ارزش‌های دینی و مذهبی است.

وی اضافه کرد: این سوگواره آیینی برای دومین سال به همت کانون سیدالساجدین(علیه السلام) برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مراغه افزود: همزمان با این سوگواره، مرثیه خوانی، سخنرانی و تجلیل از شاعران آیینی مراغه برگزار شد.