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رئیس اداره تبلیغات اسلامی مراغه گفت: سوگواره شعر فاطمی به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه حضرت زهرا (سلام الله علیها) در مسجد تاریخی طاق با حضور ۱۰ شاعر آیینی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام بهروز جعفری افزود: مهمترین هدف از برگزاری سوگواره شعر فاطمی، شناساندن هر چه بیشتر مقام والای حضرت فاطمه(علیهاالسلام) به نسل جوان و بزرگداشت ارزشهای دینی و مذهبی است.
وی اضافه کرد: این سوگواره آیینی برای دومین سال به همت کانون سیدالساجدین(علیه السلام) برگزار شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مراغه افزود: همزمان با این سوگواره، مرثیه خوانی، سخنرانی و تجلیل از شاعران آیینی مراغه برگزار شد.