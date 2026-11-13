به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، در امتداد پیوند‌های عمیق فرهنگی و ادبی ایران و پاکستان، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی میزبان برنامه‌ای فرهنگی و آموزشی برای دانش‌آموزان بود؛ برنامه‌ای که به نمایش فیلم ایرانی پرداخت.

در این برنامه، حدود ۳۰۰ دانش‌آموز با حضور در خانه فرهنگ ایران، به تماشای مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه ایرانی نشستند و از نزدیک با جلوه‌هایی از هنر، فرهنگ و سینمای ایران آشنا شدند.

بخش دیگری از این برنامه به معرفی زندگی، اشعار و اندیشه‌های فلسفی علامه اقبال اختصاص داشت. دانش‌آموزان در نشستی تعاملی و پرسش و پاسخ، با شور و علاقه در این بخش مشارکت کردند و برگزیدگان نیز با دریافت کتاب و هدایای فرهنگی مورد تقدیر قرار گرفتند.

این ابتکار فرهنگی، ضمن فراهم کردن فرصتی برای آشنایی نسل جوان پاکستان با سینمای ایران، دریچه‌ای تازه به سوی شناخت عمیق‌تر فرهنگ، هنر و میراث تمدنی ایران گشود.