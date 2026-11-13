میراثی ارزشمند از معماری و تجارت سنتی در قلب شهر نراق
بازار تاریخی نراق؛ از نبض تجارت دیروز تا چشمانداز گردشگری امروز
بازار تاریخی نراق، یادگار ارزشمند معماری دوره قاجار، همچنان در قلب بافت تاریخی این شهر، روایتگر روزگار رونق تجارت و اصالت کسبوکارهای سنتی است؛ میراثی که با مرمت، بهسازی و احیای واحدهای تجاری آن، میتواند جانی دوباره بگیرد و به یکی از مقصدهای مهم گردشگری و اقتصادی استان مرکزی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در میان کوچههای تاریخی شهر نراق، بازاری قدیمی با معماری چشمنواز و حجرههایی که هرکدام بخشی از تاریخ این دیار را در خود جای دادهاند، همچنان استوار ایستاده است؛ بازاری که روزگاری یکی از کانونهای مهم دادوستد و مبادلات تجاری منطقه بود.
بازار تاریخی نراق از آثار ارزشمند بهجامانده از دوره قاجار است که با ساختار سنتی، معماری اصیل و فضای تاریخی خود، جلوهای از هنر و مهارت معماران ایرانی را به نمایش میگذارد.
این بازار در گذشته محل رفتوآمد بازرگانان، پیشهوران و مردم شهرهای اطراف بود و نقشی مهم در رونق اقتصادی و شکلگیری روابط اجتماعی مردم منطقه داشت.
امروز، اما احیای ظرفیتهای این مجموعه تاریخی، مرمت و بهسازی بخشهای مختلف و بازگشت فعالیت به واحدهای تجاری آن، از ضرورتهای صیانت از این میراث ارزشمند به شمار میرود.
رونق دوباره بازار تاریخی نراق، علاوه بر حفظ هویت معماری و فرهنگی شهر، میتواند زمینهساز توسعه گردشگری، حمایت از مشاغل بومی، ایجاد فرصتهای اشتغال و رونق اقتصادی منطقه باشد.
بازار نراق تنها مجموعهای از حجرهها و گذرگاههای قدیمی نیست؛ روایت زنده روزگاری است که تجارت، فرهنگ و زندگی مردم در کنار هم جریان داشت و امروز میتواند با احیا و بهرهبرداری هدفمند، دوباره به قلب تپنده اقتصاد و گردشگری این شهر تبدیل شود.