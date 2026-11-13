بازار تاریخی نراق، یادگار ارزشمند معماری دوره قاجار، همچنان در قلب بافت تاریخی این شهر، روایتگر روزگار رونق تجارت و اصالت کسب‌وکار‌های سنتی است؛ میراثی که با مرمت، بهسازی و احیای واحد‌های تجاری آن، می‌تواند جانی دوباره بگیرد و به یکی از مقصد‌های مهم گردشگری و اقتصادی استان مرکزی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در میان کوچه‌های تاریخی شهر نراق، بازاری قدیمی با معماری چشم‌نواز و حجره‌هایی که هرکدام بخشی از تاریخ این دیار را در خود جای داده‌اند، همچنان استوار ایستاده است؛ بازاری که روزگاری یکی از کانون‌های مهم دادوستد و مبادلات تجاری منطقه بود.

بازار تاریخی نراق از آثار ارزشمند به‌جامانده از دوره قاجار است که با ساختار سنتی، معماری اصیل و فضای تاریخی خود، جلوه‌ای از هنر و مهارت معماران ایرانی را به نمایش می‌گذارد.

این بازار در گذشته محل رفت‌وآمد بازرگانان، پیشه‌وران و مردم شهر‌های اطراف بود و نقشی مهم در رونق اقتصادی و شکل‌گیری روابط اجتماعی مردم منطقه داشت.

امروز، اما احیای ظرفیت‌های این مجموعه تاریخی، مرمت و بهسازی بخش‌های مختلف و بازگشت فعالیت به واحد‌های تجاری آن، از ضرورت‌های صیانت از این میراث ارزشمند به شمار می‌رود.

رونق دوباره بازار تاریخی نراق، علاوه بر حفظ هویت معماری و فرهنگی شهر، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری، حمایت از مشاغل بومی، ایجاد فرصت‌های اشتغال و رونق اقتصادی منطقه باشد.

بازار نراق تنها مجموعه‌ای از حجره‌ها و گذرگاه‌های قدیمی نیست؛ روایت زنده روزگاری است که تجارت، فرهنگ و زندگی مردم در کنار هم جریان داشت و امروز می‌تواند با احیا و بهره‌برداری هدفمند، دوباره به قلب تپنده اقتصاد و گردشگری این شهر تبدیل شود.