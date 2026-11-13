تکیه زاغرم تفرش، با ریشه‌هایی در دوره زندیه و معماری چشم‌نواز ایرانی، میراثی چندصدساله است که هنوز عطر آیین‌های مذهبی و شکوه تعزیه را در خود زنده نگه داشته؛ بنایی تاریخی که حجره‌ها، شاه‌نشین و سقف چوبی آن، روایتگر پیوند دیرینه هنر، ایمان و زندگی اجتماعی مردم این دیار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در میان کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی تفرش، بنایی قدیمی و تماشایی خودنمایی می‌کند که سال‌هاست راوی عشق و ارادت مردم به اهل بیت (ع) است؛ تکیه زاغرم، بنایی با قدمتی چندصدساله که نامش با تاریخ تعزیه و آیین‌های مذهبی ایران گره خورده است.

این تکیه با معماری اصیل ایرانی و سقف چوبی چشم‌نواز، از جلوه‌های ارزشمند میراث تاریخی و فرهنگی استان مرکزی به شمار می‌رود؛ بنایی که ریشه‌های تاریخی آن به دوره زندیه بازمی‌گردد و در گذر زمان، همچنان هویت مذهبی و اجتماعی خود را حفظ کرده است.

حجره‌های قدیمی، شاه‌نشین و ساختار معماری منحصر‌به‌فرد تکیه، هرکدام بخشی از روایت زندگی مردمانی است که نسل به نسل، آیین‌های سوگواری و تعزیه‌خوانی را در این مکان برگزار کرده‌اند.

تکیه زاغرم تنها یک بنای تاریخی نیست؛ اینجا تاریخ در چوب‌های سقف، آجر‌های دیوار و صدای ماندگار تعزیه نفس می‌کشد؛ میراثی که حفظ و معرفی آن، پاسداشت بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی مردم تفرش و ایران است.

امروز تکیه زاغرم همچنان به‌عنوان یکی از نماد‌های تاریخی و مذهبی تفرش، یادآور پیوند ناگسستنی معماری، هنر آیینی و باور‌های مردمی است.