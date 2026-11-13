به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه بافق با قدردانی از حضور بیش از هشت‌ماهه مردم در اجتماعات، به‌ویژه بانوان و خانواده‌ها، این حضور را نشانه بصیرت و وفاداری ملت دانست و تأکید کرد: همان‌گونه که جوانان در دوران دفاع مقدس در سخت‌ترین شرایط از کشور دفاع کردند، امروز نیز باید روحیه مقاومت و ایستادگی حفظ شود.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب و کتاب‌خوانی، وضعیت سرانه مطالعه در کشور را نامتناسب با جایگاه فرهنگی ملت ایران دانست و گفت: فاصله گرفتن جوانان از کتاب، زمینه تأثیرپذیری آنان از شبهات و انحرافات فضای مجازی را افزایش می‌دهد.

امام جمعه مهریز با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، ایشان را الگوی جهاد تبیین و دفاع از ولایت دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی و تبعیت از رهنمود‌های رهبر انقلاب تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محی الدینی با قدردانی از حضور و همراهی مردم در حمایت از نظام و ولایت گفت: مردم ایران با ایستادگی در صحنه‌های مختلف نشان داده‌اند که پای آرمان‌های انقلاب، امام شهید و شهدا ایستاده‌اند و شعار ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند را در عمل به نمایش گذاشته‌اند.

امام جمعه بهاباد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در روز ۱۳ آبان، تأکید کرد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات آمریکا، اقدامی دفاعی و هشداری جدی به جبهه استکبار است و در صورت تکرار تعدی، می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف نظامی، اقتصادی و سیاسی، اظهار کرد: ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی با توکل بر خداوند و اتکا به توان داخلی، مسیر مقاومت و ایستادگی را دنبال کرده و این مسیر با وجود فشار‌ها و مشکلات متوقف نخواهد شد.

امام جمعه موقت میبد با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تهدید‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از سخنان خود را به پیام ۱۳ آبان رهبر معظم انقلاب اختصاص داد و گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز، افسانه شکست‌ناپذیری آمریکا را باطل کرده است.

حجت الاسلام دهقانی با تاکید بر ضرورت هماهنگی در مواضع دیپلماتیک و نظامی کشور، گفت: همان‌گونه که نیرو‌های مسلح با صلابت از کشور دفاع می‌کنند، در مواضع و گفتار مسئولان نیز باید اقتدار و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمن منعکس شود.

امام جمعه زارچ با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، زنده نگه‌داشتن یاد شهدا، رسیدگی به خانواده‌های آنان و پرستاری از مجروحان را از جلوه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی آن حضرت دانست و افزود: همراهی مادران و خواهران شهدا و بانوان ایثارگر در دوران دفاع مقدس و نیز خدمت‌رسانی در دوران کرونا، در امتداد همین الگوی فداکاری است.

حجت‌الاسلام طباطبایی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در سرشماری نفوس و مسکن گفت: آمار دقیق، مبنای تصمیم‌گیری برای تأمین امکانات رفاهی، عمرانی، بهداشتی و درمانی شهرستان است.