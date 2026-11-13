پخت و توزیع غذای نذری در دهدشت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گروه جهادی زینبیون دهدشت با همکاری موکب انصارالحسین، بیش از هزار پرس غذای گرم بین عزاداران فاطمی و نیازمندان توزیع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیما غفاریان، مسئول گروه جهادی زینبیون دهدشت، با تسلیت سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: اعضای گروه جهادی زینبیون و موکب انصارالحسین افق نور الهدی هزار پرس غذا در میدان مرکزی دهدشت میان عزاداران فاطمی توزیع کردند.
وی افزود: به همت جهادگران چهار رأس گوسفند ذبح و ۹۰ کیلوگرم برنج تهیه شد.
این اقدام در راستای ترویج فرهنگ اهلبیت (ع)، گسترش روحیه نوعدوستی و خدمت به نیازمندان و مشارکت در مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) انجام شد.