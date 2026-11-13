در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گروه جهادی زینبیون دهدشت با همکاری موکب انصارالحسین، بیش از هزار پرس غذای گرم بین عزاداران فاطمی و نیازمندان توزیع کرد.

پخت و توزیع غذای نذری در دهدشت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

پخت و توزیع غذای نذری در دهدشت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌ سیما غفاریان، مسئول گروه جهادی زینبیون دهدشت، با تسلیت سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: اعضای گروه جهادی زینبیون و موکب انصارالحسین افق نور الهدی هزار پرس غذا در میدان مرکزی دهدشت میان عزاداران فاطمی توزیع کردند.

وی افزود: به همت جهادگران چهار رأس گوسفند ذبح و ۹۰ کیلوگرم برنج تهیه شد.