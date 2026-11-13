

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران عصر جمعه آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با سریلانکا برگزار کرد.

در ابتدای این تمرین شاداب، ارمغان احمدی و بازیکنان حلقه اتحاد تشکیل دادند و بر ادامه مسیر خود در مسابقات با تمرکز و دقت کامل تأکید کردند.

بازیکنان پس از گرم‌کردن و روندو، تمرینات سرعتی را زیر نظر رامین رفیعی، مربی بدنساز تیم، انجام دادند. در ادامه تمرین نیز به مرور برنامه‌های تاکتیکی در جریان بازی و ضربات شروع مجدد اختصاص داشت و در بخش پایانی ضربات نهایی تمرین شد.

دروازه‌بان‌ها طبق روال به‌صورت اختصاصی با محمد حبیبی، مربی دروازه‌بانان تیم، تمرین کردند.

تیم فوتبال نوجوانان شنبه ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران در دومین بازی خود در انتخابی جام ملت‌های آسیا به مصاف سریلانکا می‌رود.