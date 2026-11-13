هم‌زمان با شب شهادت حضرت زهرا(س) و سالگرد شهید حسن طهرانی‌مقدم، کاروان «سفیر اقتدار» در میدان انقلاب اصفهان، دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به مناسبت هفته هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، کاروان سفیر اقتدار در میدان انقلاب اصفهان حضور یافت.

این مراسم که با سالگرد شهادت پدر موشکی ایران، شهید حسن طهرانی‌مقدم، هم‌زمان بود از دستاورد‌ها و توانمندی‌های نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد.

در این مراسم، برای نخستین بار تصاویر عملیات موشکی نیرو‌های هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایط بمباران شدید هوایی دشمن منتشر شد.

کاروان سفیر اقتدار همچنین روند آماده‌سازی شلیک موشک بالستیک قدر را با لانچر واقعی برای مردم به نمایش گذاشت.

موشک ۱۶ تنی قدر با سر جنگی یک تنی، حدود ۲ هزار کیلومتر برد دارد و به‌صورت مستمر در دفاع مقدس دوم و سوم در عملیات‌های مختلف استفاده شده است.

مردم در این مراسم از نزدیک با قابلیت‌های عملیاتی پهپاد‌های شاهد ۱۳۶ آشنا شدند؛ پهپاد‌هایی که در جنگ رمضان ماموریت‌های بزرگی انجام دادند.

در پایان، مردم با شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس وداع کردند و بار دیگر به نیرو‌های مسلح کشور، به‌ویژه سردار موسوی و رزمندگان هوافضای سپاه، اعلام کردند که میدان را خالی نخواهند کرد و تا پایان در صحنه حاضر هستند.