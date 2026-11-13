نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل با قدردانی از اتحاد و قاطعیت مسئولان کشور در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا گفت: دوران امتیازدهی بدون دریافت حقوق ملت ایران به پایان رسیده و صیانت از منافع ملی باید در اولویت باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت‌الله عاملی در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل، با اشاره به مواضع اخیر مسئولان، به‌ویژه شورای عالی امنیت ملی، در قبال مسائل هسته‌ای و تحولات تنگه هرمز، اظهار داشت: ایران در برابر فشار‌ها و اقدامات طرف مقابل، بر حفظ حقوق قانونی خود تأکید دارد و نباید تجربه تلخ بدعهدی‌های برجام تکرار شود.

امام جمعه اردبیل همچنین با اشاره به تحولات منطقه، وضعیت انسانی غزه و رنج کودکان و غیرنظامیان فلسطینی را تأسف‌بار دانست و سکوت دولت‌های اسلامی در برابر این شرایط را مورد انتقاد قرار داد.

وی با اشاره به برگزاری تظاهرات گسترده در آمستردام در حمایت از مردم غزه، بر ضرورت واکنش جدی ملت‌ها و دولت‌های اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از عملکرد حکومت پهلوی، بر اهمیت استقلال کشور و حفظ عزت و اقتدار ملی تأکید کرد.