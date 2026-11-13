سازمان هواشناسی با پیش بینی پایداری جو و کاهش کیفیت هوا برای روز‌های شنبه و یکشنبه در تهران هشدار نارنجی صادر کرد.

هشدار آلودگی هوا برای تهران، تبریز و اراک

هشدار آلودگی هوا برای تهران، تبریز و اراک

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان هواشناسی با پیش بینی پایداری جو، نسبت به افزایش غلظت آلاینده هاى جوى و کاهش کیفیت هوا در روز‌های شنبه و یکشنبه در تهران هشدار نارنجی صادر کرد.

در این هشدار، شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها پیش بینی و تاکید شده در صورت مدیریت نشدن منابع آلاینده‌های ثابت و متحرک، افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی تا حد بسیار ناسالم هم پیش خواهد رفت.

برای روز شنبه در شهر‌های تبریز و اراک هم هشدار آلودگی سطح زرد صادر شده است.

سازمان هواشناسی به شهروندان این شهر‌ها توصیه کرده است در این دو روز از وسایل حمل و نقل عمومى استفاده و از تردد غیرضرورى و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز پرهیز کنند.