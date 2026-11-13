به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام حسن ترابی امروز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به پیامدهای شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران افزود : امروز در عرصه بین‌المللی، موضوع تغییرات سیاسی در آمریکا به یکی از مباحث مهم تبدیل شده و این در حالی است که ترامپ با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران و تغییر ساختار سیاسی کشور، جنگی را علیه ملت ایران آغاز کرد، اما نه‌تنها ناکام ماند، بلکه با ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران، ضربه‌ای سنگین و راهبردی دریافت کرد.

وی گفت : مقاومت ملت ایران، تسلط بر تنگه هرمز و انهدام پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، معادلات موردنظر واشنگتن را برهم زد و شکست سنگینی را بر دولت ترامپ تحمیل کرد؛ شکستی که به اعتقاد وی، بازتاب سیاسی آن در نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز آشکار شد.

حجت الاسلام ترابی با اشاره به گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های آمریکایی درباره نگرانی مقامات این کشور از پاسخ و انتقام احتمالی ایران افزود : گزارش‌ها حاکی از آن است که نگرانی از واکنش ایران، مقامات آمریکایی را با دغدغه‌های جدی امنیتی مواجه کرده است .

خطیب جمعه رباط کریم دربخش دیگری با اشاره به جایگاه بی‌بدیل حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) در منظومه معارف اسلامی، آن حضرت را الگویی جامع، کامل و بی‌نظیر برای بشریت دانست و افزود : حضرت فاطمه زهرا(س) شخصیتی است که هویت و حقیقت آفرینش را در وجود نورانی خود متجلی ساخته و به‌عنوان اسوه‌ای حسنه، الگویی ماندگار برای همه نسل‌ها به شمار می‌رود.