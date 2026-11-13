به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گچساران گفت: هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ستاد فاطمیه گچساران با برپایی سفره اطعام فاطمی، اقدام به پخت و توزیع ۳ هزار پرس غذای گرم میان عزاداران و سوگواران بانوی دو عالم کرد.

علی سینایی افزود: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع)، گرامیداشت مقام والای ام‌ابیها (س) و خدمت‌رسانی به عزاداران فاطمی انجام شد و جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به جایگاه اطعام و دستگیری از نیازمندان در سیره اهل‌بیت (ع) ادامه داد: سنت حسنه نذری و اطعام، علاوه بر برخورداری از ارزش معنوی، نمادی از همدلی، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که ریشه در فرهنگ غنی اسلامی و آموزه‌های اهل‌بیت (ع) دارد.

وی ادامه داد: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ناب فاطمی و تقویت روحیه مشارکت و همبستگی اجتماعی در جامعه است و می‌تواند زمینه‌ساز انتقال ارزش‌های دینی و معنوی به نسل‌های آینده باشد.