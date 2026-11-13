اصفهان در سوگ بانوی دو عالم؛ عهد دوباره با مکتب فاطمی
امروز سراسر استان اصفهان غرق در ماتم و عزا بود؛ عاشقان مکتب فاطمی در کوی و برزن برای شهادت حضرت زهرا(س) عزاداری و بار دیگر با خط ولایت تجدید بیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امروز در هر کوی و برزن استان، عاشقان مکتب فاطمی در رثای شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، عزاداری و نوحهسرایی کردند.
عزاداران دخت گرامی رسول اکرم صلواتاللهعلیه، امروز یکبار دیگر با خط ولایت تجدید بیعت کردند تا بگویند در تبعیت از ولایتمداری حضرت زهرا سلاماللهعلیها آماده جانفشانی در راه اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی هستند.