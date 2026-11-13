در گوشه و کنار استان

اصفهان در سوگ بانوی دو عالم؛ عهد دوباره با مکتب فاطمی

امروز سراسر استان اصفهان غرق در ماتم و عزا بود؛ عاشقان مکتب فاطمی در کوی و برزن برای شهادت حضرت زهرا(س) عزاداری و بار دیگر با خط ولایت تجدید بیعت کردند.