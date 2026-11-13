فرماندار طالقان از آسفالت ۸۰ کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی این شهرستان با هزینه‌کرد حدود ۷۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: تکمیل طرح‌های بهسازی راه‌های روستایی نیز با مساعد شدن شرایط جوی و آغاز فصل کاری جدید در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مهدی کیان در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «البرز من سلام» صدا و سیمای استان با اشاره به مطالبات مردم درباره وضعیت راه‌های روستایی اظهار کرد: مسیر روستای گراب به گته‌ده آسفالت شده و به بهره‌برداری رسیده است و در محور دیزان به گته‌ده نیز سه کیلومتر عملیات آسفالت انجام شده است.

وی افزود: ادامه آسفالت این مسیر به دلیل آغاز فصل بارندگی متوقف شده، اما اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن پیش‌بینی شده است و با مساعد شدن شرایط جوی، عملیات اجرایی تا روستای دهدر ادامه خواهد یافت.

فرماندار طالقان با اشاره به محدودیت فصل کاری در این شهرستان گفت: فرآیند تخصیص اعتبار و مبادله موافقت‌نامه‌های اجرایی معمولاً تا فروردین و اردیبهشت زمان می‌برد و عملیات عمرانی نیز از نیمه دوم اردیبهشت آغاز می‌شود و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه تا پایان مهر و آبان ادامه دارد.

کیان در ادامه با اشاره به مطالبات شهروندان درباره مشکلات فاضلاب روستای آرتون گفت: این موضوع برای بررسی و پیگیری به مجموعه آب و فاضلاب ارجاع می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس سند حوزه آبریز شهرستان، احداث حدود ۳۰ تصفیه‌خانه فاضلاب در روستاهای بالادست سد طالقان پیش‌بینی شده است، افزود: تاکنون اجرای دو تصفیه‌خانه در روستاهای دیدستان و فشندک پیگیری شده که تصفیه‌خانه دیدستان در حال بهره‌برداری است و تجهیزات تصفیه‌خانه فشندک نیز نصب شده است.

فرماندار طالقان با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آبی شهرستان اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن شهر طالقان در مسیر رودخانه و وجود سد در پایین‌دست، ساماندهی فاضلاب شهر در اولویت قرار دارد و پس از آن، طرح‌های مربوط به روستاها نیز دنبال خواهد شد.

کیان در پاسخ به مطالبه یکی از ساکنان روستای مهران درباره نحوه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغ‌ها گفت: هرگونه ساخت‌وساز در این اراضی بدون دریافت مجوز قانونی ممنوع است و این موضوع از طریق شوراها و اطلاع‌رسانی عمومی به مردم اعلام شده است.

وی افزود: مأموران امور اراضی در مرحله نخست تذکر و اخطارهای قانونی را ارائه می‌کنند و در صورت بی‌توجهی به اخطارها، پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم، برای تخریب بناهای غیرمجاز اقدام می‌شود.

فرماندار طالقان با تأکید بر اینکه برخورد با متخلفان باید بدون تبعیض و بر اساس قانون انجام شود، گفت: پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اهمیت بیشتری از برخورد پس از وقوع تخلف دارد؛ چراکه تخریب ساخت‌وساز پس از صرف هزینه و از بین رفتن باغ و زمین کشاورزی، خسارت بیشتری به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین در واکنش به گزارش‌هایی درباره رفتار نامناسب برخی عوامل اجرایی هنگام تخریب بناها، از جمله بی‌احترامی به ساکنان یا آسیب به درختان، اظهار کرد: این موارد در صورت ارائه مستندات قابل بررسی و پیگیری است.

کیان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره مشکلات جمع‌آوری و حمل زباله در روستای کش نیز گفت: موضوع تغییر پیمانکار جمع‌آوری پسماند در جلسه با شورا مطرح شده و پیگیری‌های لازم برای ساماندهی وضعیت موجود انجام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به نگرانی شهروندان از حضور سگ‌های ولگرد و ایجاد خطر برای سالمندان و کودکان، این موضوع را از مسائل مورد توجه مدیریت شهرستان دانست و بر ضرورت پیگیری آن تأکید کرد.

فرماندار طالقان در پایان با اشاره به مطالبات مردم درباره وضعیت نامناسب جاده پایین طالقان، بر بررسی مشکلات مطرح‌شده و پیگیری آن‌ها از طریق دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.