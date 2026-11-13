جانشین پلیس امنیت اقتصادی گفت: سامانه ناظر بر عملکرد سکو‌های برخط طلا با هدف شفافیت خرید و فروش، در حال رصد این معاملات است.

به گزارش گروه بازاروتجارت خبرگزاری صدا و سیما، سردار سهراب بهرامی ، جانشین پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در گفتگو با شبکه خبر گفت: شرط اتصال سکو به سامانه ، تبدیل طلای معامله شده به شمش استاندارد است.

سردار بهرامی افزود: این اقدامات علاوه بر پذیرش طلا در سامانه، نگرانی‌ها درباره وجود ناخالصی در آن را نیز برطرف می‌کند. از مجموع ۳۵ سکوی فعال در این حوزه، تا غروب روز چهارشنبه، حدود ۱۲ سکو به این سامانه متصل شده‌اند.