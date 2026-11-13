از رنج مردم غزه و سکوت مجامع بین‌المللی تا فشارهای اقتصادی و ضرورت نظارت بر بازار محورهای مهم خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امام جمعه سنندج با انتقاد از سکوت سازمان ملل در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، خواستار حمایت جدی از مردم محاصره‌شده غزه شد و اقدامات آمریکا علیه ایران را نیز محکوم کرد.

ماموستا رستمی همچنین با قدردانی از حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر سه شهید در کردستان بر ضرورت توجه مسئولان به مشکلات معیشتی، مهار گرانی و نظارت جدی بر بازار تأکید کرد.

در پایان خطیب جمعه سنندج، اجرای مناطق آزاد بانه و مریوان را راهکاری برای رونق اقتصادی و کاهش مشکلات کولبری دانست و تلاش نیروی انتظامی در تأمین امنیت و مبارزه با مواد مخدر را نیز قابل تقدیر خواند.

تأکید ائمه جمعه کردستان بر بصیرت فاطمی و مسئولیت‌پذیری مدیران

ائمه جمعه کردستان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تسلیت ایام فاطمیه بر تقویت بصیرت دینی، حفظ انسجام ملی و مسئولیت‌پذیری مدیران در برابر مطالبات مردم تأکید کردند.

بصیرت فاطمی، انسجام اجتماعی و پاسخگویی مسئولان مهم‌ترین محور‌های خطبه‌های نماز جمعه این هفته در استان کردستان بود.

ائمه جمعه استان با تسلیت ایام فاطمیه، الگو پذیری از سیره و معارف آن حضرت را از عوامل تقویت ایمان و بصیرت جامعه دانستند.

آنان در ادامه با اشاره به پیوند عمیق معنوی ملت ایران با اهل‌بیت علیهم السلام این سرمایه اعتقادی را پشتوانه حرکت انقلابی و ایستادگی در برابر استکبار عنوان کردند.

خطیبان جمعه همچنین با تبیین سیره پیامبر اکرم (ص)، گذشت و اخلاق‌مداری را از عوامل گسترش اسلام برشمردند و در اشاره به شرایط جنگی کشور، بر ضرورت تقویت تاب‌آوری جامعه و همراهی مردم و مسئولان تأکید کردند.

آنان در پایان خطبه‌ها ازمسئولان خواستند با حضور در میان مردم، مطالبات و مشکلات شهروندان را بی‌واسطه بشنوند و برای رفع آنها پاسخگو باشند.