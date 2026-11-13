

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال جوانان ایران در ادامه برنامه‌های مرحله نخست اردو‌های آماده‌سازی خود برای حضور در جام ملت‌های ۲۰۲۷ چین، جمعه به مصاف تیم پرسپولیس رفت که این بازی با برتری ۲ بر یک شاگردان مهدی تارتار تمام شد.

نیمه نخست این بازی با تک گل مهدی چشم براه در دقیقه ۱۰، یک بر صفر به سود شاگردان قاسم حدادی‌فر تمام شد. در نیمه دوم پرسپولیس با ضربه سر دانیال ایری، گل تساوی را به ثمر رساند و در ادامه تصمیم بحث‌برانگیز داور بازی برای اعلام پنالتی به سود این تیم با ضربه مهدی تیکدری به گل دوم شاگردان مهدی تارتار تبدیل شد.

کادرفنی تیم جوانان برای این بازی در هر نیمه از ۲ ترکیب متفاوت استفاده کرد تا تمامی نفرات را مقابل پرسپولیس مورد ارزیابی قرار بدهد.

محمد رحمان سالاری، عضو هیات رئیسه فدراسیون، پیمان حدادی، مدیرعامل پرسپولیس، محمد حسین کنعانی‌زادگان، کاظم اولیایی، فیروز کریمی و فرهاد کاظمی این بازی را از نزدیک تماشا کردند.