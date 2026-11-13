به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیام تسلیت رئیس فرهنگستان علوم در پی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین شریعتی به شرح ذیل است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد فقید حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین شریعتی، موجب تأثر و تأسف گردید.

آن مرحوم از چهره‌های علمی و دانشگاهی کشور بود که عمر خویش را در مسیر تعلیم و تربیت، فعالیت‌های علمی و خدمت به نظام آموزش عالی کشور سپری کرد و خدمات و تلاش‌های ایشان در عرصه دانشگاهی، شایسته یادآوری و قدردانی است.

اینجانب ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده محترم ایشان، جامعه دانشگاهی و همه دوستان و همکاران آن مرحوم، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدرضا مخبر دزفولی