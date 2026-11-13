نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: دشمنی آمریکا با ایران مربوط به تسخیر لانه جاسوسی نیست، بلکه از کودتای ۲۸ مرداد و تلاش برای سلطه بر منابع و ثروت ملی ایران آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بوشهر با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ملت ایران سابقه‌ای طولانی دارد و کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت دکتر مصدق، پس از تلاش وی برای ملی شدن صنعت نفت، نمونه‌ای روشن از دخالت این کشور در امور داخلی ایران است.

وی افزود: آمریکا با همکاری انگلیس زمینه بازگشت رژیم پهلوی را فراهم کرد و در دوران حکومت پهلوی، ایران را به ابزاری برای تأمین منافع خود و ژاندارم منطقه تبدیل کرد؛ به‌گونه‌ای که سفارت آمریکا عملاً به مرکز تصمیم‌گیری در امور کشور تبدیل شده بود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه هدف آمریکا از فشار‌ها و اقدامات خصمانه علیه ایران، سلطه بر منابع و ثروت این کشور است، گفت: ایران از نظر جغرافیایی و منابع طبیعی، به‌ویژه در حوزه انرژی، کشوری ثروتمند است و آمریکا همچنان به دنبال چپاول این ظرفیت‌هاست.

آیت الله صفایی بوشهری ادامه داد: این تصور که با اعطای امتیاز به آمریکا می‌توان به دشمنی‌های این کشور پایان داد، تصوری نادرست است؛ چراکه هدف اصلی آمریکا سلطه بر ایران است، اما تا زمانی که ایرانیان با غیرت و عزت در این سرزمین حضور دارند، چنین هدفی محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به سابقه تاریخی مقاومت مردم ایران در برابر قدرت‌های استعمارگر بیان کرد: کشور‌های مختلفی از جمله پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها در مقاطع مختلف به ایران و منطقه خلیج فارس چشم طمع داشتند، اما سرانجام با مقاومت مردم روبه‌رو شدند و شکست خوردند؛ از این رو، سران آمریکا باید از تاریخ درس بگیرند و بدانند رویارویی با ایران پیامد‌های سنگینی برای آنان خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی اظهار کرد: مردم باید حمایت خود را از نظام در همه عرصه‌ها حفظ کنند و از ایجاد اختلاف بپرهیزند. هدایت‌های مقام معظم رهبری برای همه مسئولان و مردم لازم‌الاتباع است و هیچ‌کس نباید در برابر این رهنمود‌ها خود را مستثنی بداند.

وی افزود: مسئولان و مردم نباید در مقابل یکدیگر قرار بگیرند، بلکه باید در برابر دشمنان متحد باشند و با حفظ همدلی، زمینه تقویت کشور را فراهم کنند.

آیت الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود از تولیت آستان قدس رضوی و هیأت اعزامی این مجموعه به استان بوشهر قدردانی کرد و گفت: این هیأت با حضور در استان، خدمات و حمایت‌های ارزشمندی در زمینه پشتیبانی از نیرو‌های مسلح و مردم ارائه کرد.

وی افزود: این حمایت‌ها در بخش‌های مختلف استان از جمله عسلویه، کنگان، نوار ساحلی، گناوه، دشتستان و دشتی انجام شده است که جای قدردانی دارد.

امام جمعه بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره زنان و مردان مبارز استان در مقابله با استعمار انگلیس اظهار کرد: یکی از جلوه‌های برجسته مقاومت مردم بوشهر، ایستادگی زنان این منطقه در برابر نیرو‌های انگلیسی است که در تاریخ مبارزات ضداستعماری ایران ثبت شده است.

وی با اشاره به مقاومت زنان روستای لَرده دشتستان در برابر نیرو‌های انگلیسی بیان کرد: در یکی از مقاطع تاریخی، گروهی اندک از زنان این منطقه در برابر قشونی حدود ۴۰۰ نفره از نیرو‌های انگلیسی ایستادگی کردند و با مقاومت خود مانع پیشروی آنان شدند.

آیت الله صفایی بوشهری اضافه کرد: این رویداد نشان‌دهنده روحیه شجاعت، غیرت و مقاومت مردم استان بوشهر در برابر استعمارگران است؛ مردمی که در طول تاریخ اجازه نداده‌اند بیگانگان بر سرنوشت آنان مسلط شوند.

وی با اشاره به حضور و پایداری زنان در صحنه‌های اجتماعی و دفاع از کشور گفت: زنان ایرانی همواره در کنار مردان در عرصه مقاومت حضور داشته‌اند و این روحیه برگرفته از الگوی ایستادگی حضرت فاطمه زهرا (س) است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر همچنین با محکوم کردن اقدامات سران بحرین علیه شیعیان، علما و مبارزان این کشور اظهار کرد: ادامه ظلم و فشار بر مردم بحرین می‌تواند زمینه‌ساز اعتراض‌ها و حرکت‌های مردمی شود و ملت‌های مسلمان نیز در برابر این اقدامات بی‌تفاوت نخواهند بود.

وی با اشاره به تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه افزود: در شرایط دشوار پاییز و زمستان، مردم غزه با مشکلات و رنج‌های فراوانی روبه‌رو هستند، اما مدعیان حقوق بشر و نهاد‌های بین‌المللی در برابر این جنایت‌ها سکوت کرده‌اند.

آیت الله صفایی بوشهری تأکید کرد: ملت‌های آزاده و مسلمان باید از مردم مظلوم غزه حمایت کنند و بدون تردید مقاومت مردم این سرزمین سرانجام به پیروزی خواهد رسید.