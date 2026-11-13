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امروز برخی کشورهای اسلامی، نه تنها در برابر شرایط بحرانی در غزه سکوت کردهاند، بلکه در مواقعی حتی از اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه هم، خودداری میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ امام جمعه آستارا در خطبههای نماز جمعه این شهر با اشاره به شرایط دشوار مردم مظلوم غزه، گفت: مردم غزه علاوه بر تحمل محاصره و بمبارانهای مستمر رژیم صهیونیستی، با مشکلات ناشی از بارندگی و سیلاب مواجه هستند و در این شرایط سکوت برخی حاکمان کشورهای اسلامی و سازمانهای بینالمللی و نهادهای مدعی حقوق بشر در برابر این جنایات عجیب است.
حجتالاسلام والمسلمین صالحیان در ادامه، تقویت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به بازدارندگی پایدار را از مطالبات مردم دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران باید به سطحی از اقتدار دفاعی برسد که هیچ قدرتی جرئت تعرض و تجاوز به کشور را نداشته باشد.