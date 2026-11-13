به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ امام جمعه آستارا در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به شرایط دشوار مردم مظلوم غزه، گفت: مردم غزه علاوه بر تحمل محاصره و بمباران‌های مستمر رژیم صهیونیستی، با مشکلات ناشی از بارندگی و سیلاب مواجه هستند و در این شرایط سکوت برخی حاکمان کشور‌های اسلامی و سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های مدعی حقوق بشر در برابر این جنایات عجیب است.

حجت‌الاسلام والمسلمین صالحیان در ادامه، تقویت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به بازدارندگی پایدار را از مطالبات مردم دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران باید به سطحی از اقتدار دفاعی برسد که هیچ قدرتی جرئت تعرض و تجاوز به کشور را نداشته باشد.