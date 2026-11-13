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رئیس فوریتهای پزشکی شهرستان هفتکل استان خوزستان گفت: در حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور هفتکل-باغملک، ۲ نفر جان باختند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالله زمانی پور گفت: امروز جمعه ۲۲ آبان ماه راس ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور هفتکل به باغملک کیلومتر ۱۵ هفتکل ، ۵ نفر فوتی و زخمی شدند.
وی افزود: در این واژگونی ۲ نفر در دم جان باختن و ۳ نفر مصدوم جهت مداوا با چند کد آمبولانس ۱۱۵ جهت مداوا به بیمارستان شهید طباطبایی باغملک اعزام شدند.
زمانی پور در پایان اظهار داشت: وضعیت یکی از مصدومین بسیار وخیم بود.