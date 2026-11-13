به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با اشاره به حضور پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در استان گفت: پیکر شهدا، حتی پس از سال‌ها، پرچم عزت و سربلندی ملت ایران است.

وی با قدردانی از مردم برای استقبال و تشییع شهدای گمنام افزود: شهدا با ایثار و فداکاری خود برای ملت ایران عزت آفریدند و مردم باید قدر جایگاه و مجاهدت‌های آنان را بدانند.

امام جمعه بندرعباس در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت پشتیبانی مردمی از رزمندگان گفت: تأمین نیاز‌های نیرو‌های حاضر در خط مقدم جنگ از جمله خوراک، پوشاک، دارو و امکانات درمانی باید در اولویت کمک‌های مردمی قرار گیرد.

آیت الله عبادی‌زاده با اشاره به فعالیت دستگاه‌های دولتی و نیرو‌های مسلح در بخش‌های پشتیبانی افزود: مردم نیز باید با راه‌اندازی موکب‌های پشتیبانی و مشارکت در کمک‌های مردمی، نیاز‌های رزمندگان را تأمین کنند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان همچنین با انتقاد از وضعیت حقوق و مزایای نیرو‌های مسلح گفت: وضعیت معیشتی این نیرو‌ها با مسئولیت‌ها و سختی‌های مأموریتشان متناسب نیست و دولت باید برای بهبود شرایط زندگی کارکنان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح اقدام جدی انجام دهد.

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امام جمعه بندرعباس با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: اصل نظام جمهوری اسلامی در ابتدای پیروزی انقلاب با رأی مستقیم مردم به همه‌پرسی گذاشته شد و مردم نوع حکومت خود را انتخاب کردند.

وی با انتقاد از ادعا‌های کشور‌های غربی درباره دموکراسی و حقوق مردم افزود: کشور‌های مدعی دموکراسی از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه باید مشخص کنند که آیا نوع نظام سیاسی خود را به رأی مستقیم مردم گذاشته‌اند یا خیر.

آیت الله محمد عبادی‌زاده همچنین با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت شناخت شخصیت و سیره این بانوی بزرگ اسلام تأکید کرد.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به بیانات امام شهید درباره جایگاه حضرت زهرا (س) گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) الگوی زندگی و نمونه برجسته قدرت تربیتی اسلام هستند و شخصیت‌هایی همچون امام حسن مجتبی (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) در دامان ایشان تربیت شدند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هفته کتاب و کتاب‌خوانی گفت: ۳۱ شهر هرمزگان بدون کتابخانه هستند و سرانه فضای کتابخانه‌ای استان نیز کمتر از میزان مورد نیاز است.

وی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای، توسعه کتابخانه‌های سیار و الکترونیکی و افزایش منابع مطالعاتی را ضروری دانست و از مردم خواست با اهدای کتاب به کتابخانه‌ها در ترویج فرهنگ مطالعه مشارکت کنند.