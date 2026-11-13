جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به آنچه «جنگ رمضان» خواند، گفت ایران در آن جنگ توانایی اجرای عملیات‌های قدرتمند و دردناک را نشان داد و اکنون با آمادگی و امکانات بیشتری برای انجام عملیات علیه دشمن آماده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر ایزدی در گفت‌وگو با شبکه المیادین افزود: «این بار با آمادگی کامل‌تر، توان بیشتر و امکانات گسترده‌تری برای اجرای عملیات و وارد کردن ضرباتی دردناک به دشمن را داریم.»

او همچنین گفت دامنه این حملات، به گفته وی، تنها به منطقه و سرزمین‌های اشغالی محدود نخواهد بود و می‌تواند فراتر از منطقه را نیز دربرگیرد.

جانشین فرمانده کل سپاه با تمجید از نیروهای حزب‌الله لبنان گفت آنان در رویارویی با رژیم صهیونیستی با روحیه عاشورایی جنگیدند و به پیروزی دست یافتند.

او افزود مردم ایران در کنار نیروهای حزب‌الله و مردم لبنان ایستاده‌اند و از آنان حمایت می‌کنند.

سرلشکر ایزدی در پایان ابراز امیدواری کرد مردم لبنان راهی را که سید حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله، با خون خود ترسیم کرد، ادامه دهند.