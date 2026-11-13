۵۳ کشور و سازمان از رژیم صهیونیستی خواستند اجازه دسترسی کمک‌های بشردوستانه را صادر کند و انتقال سریع و بدون مانع این کمک‌ها به تمام مناطق نوار غزه را از همه گذرگاه‌ها و مسیر‌های زمینی موجود تسهیل کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری امد، این کشور‌ها در بیانیه‌ای که سارا مکینتاش نماینده انگلیس در سازمان ملل، در جریان کنفرانس خبری در شورای امنیت قرائت کرد، از اسرائیل خواستند با ورود اقلام اساسی بیشتر، از جمله موادی که در دسته اقلام «دوگانه مصرف» طبقه بندی می‌شوند، موافقت کند. به ویژه اقلام مرتبط با سرپناه، سوخت، آب، فاضلاب و تجهیزات بهداشتی و درمانی، تا از وخامت بیشتر اوضاع انسانی و بهداشتی جلوگیری شود.

این کشور‌ها همچنین خواستار آن شدند که به بیماران و مجروحان نوار غزه که امکان درمان مناسب در این منطقه را ندارند، اجازه داده شود برای درمان به بیمارستان‌های کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، دسترسی پیدا کنند. آنها همچنین خواستار بازگشایی گذرگاه‌ها و مرز‌های نوار غزه شدند.

آنها خواستار تضمین حفاظت از کارکنان بخش بهداشت و درمان، مراکز درمانی و وسایل حمل‌ونقل پزشکی، مطابق با حقوق بین‌الملل بشردوستانه شدند. همچنین بر ضرورت تأمین حفاظت از همه تأسیسات بشردوستانه و تضمین حمایت مقرر در قوانین، از کارکنان سازمان‌های بشردوستانه، غیرنظامیان و زیرساخت‌های بشردوستانه و غیرنظامی تأکید کردند.

کشور‌ها در بیانیه خود خواستار آغاز تحقیقات شفاف و تسریع در روند آنها درباره حملات اسرائیل علیه کارکنان بخش بهداشت و درمان و کارکنان حوزه بشردوستانه شدند. این کشور‌ها و سازمان‌ها همچنین خواستار اجازه ورود هیئت‌های بلندپایه بین المللی و خبرنگاران به نوار غزه شدند.

این کشور‌ها اعلام کردند طرح جامع تصویب شده در شورای امنیت بر اساس قطعنامه ۲۸۰۳ که بر ورود فوری و کامل کمک‌های بشردوستانه با حجم و سطحی دستکم برابر با میزان توافق شده در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ تأکید دارد، تاکنون محقق نشده است.

آنها توضیح دادند از زمان برقراری آتش‌بس، امکان پیشرفت در بهبود وضعیت انسانی وجود داشت، اما با نزدیک شدن فصل زمستان، شمار بسیار زیادی از ساکنان غزه همچنان از سرپناه مناسب محروم هستند و همین مسئله آنها را با خطر کاهش دمای بدن، عفونت‌های دستگاه تنفسی، بیماری‌های واگیر و سایر بیماری‌های قابل پیشگیری قرار می‌دهد.

این کشور‌ها خاطرنشان کردند: همچنان محدودیت‌هایی برای ورود اقلام اساسی سرپناه و دیگر کمک‌های حیاتی اعمال می‌شود و این محدودیت‌ها مانع از آن شده است که سازمان‌های بشردوستانه بتوانند در ابعاد مورد نیاز به وضعیت موجود پاسخ دهند.

۵۳ کشور و سازمان مذکور بر پایبندی خود به حمایت از تلاش‌های بشردوستانه در غزه از طریق پشتیبانی از اقدامات فوری برای آمادگی در برابر فصل زمستان تأکید کردند. این اقدامات شامل تأمین سرپناه، آب، ملزومات بهداشتی و فاضلاب و تجهیزات درمانی است و با هدف کاهش رنج مردم و محدود کردن خطرات تهدیدکننده سلامت عمومی انجام می‌شود.

این کشور‌ها همچنین بر تعهد خود به حمایت از تشکیلات خودگردان فلسطین، با همکاری سازمان ملل و سایر شرکای بشردوستانه، برای احیای خدمات اساسی بهداشتی و درمانی و بازسازی زیرساخت‌های حوزه سلامت تأکید کردند.

آنها بار دیگر بر نقش حیاتی سازمان ملل و نهاد‌های وابسته به آن، صلیب سرخ و هلال احمر و سایر سازمان‌های بیطرف بین المللی بشردوستانه در انتقال کمکها، مطابق با مفاد قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت، تاکید کردند.