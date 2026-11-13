هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مردم مؤمن و ولایت‌مدار استان مرکزی با حضور در آیین‌های عزاداری و سوگواری، در غم شهادت دخت نبی مکرم اسلام (ص) اشک ماتم ریختند و ارادت و دلدادگی خود را به ساحت بانوی بزرگ اسلام ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، سراسر استان مرکزی رنگ و بوی عزا به خود گرفت و مردم ولایتمدار این دیار با برگزاری مراسم سوگواری، در ماتم بانوی دو عالم به عزاداری پرداختند.

مساجد، حسینیه‌ها، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی استان میزبان عاشقانی بود که با حضور در مجالس عزاداری، در رثای مظلومیت و غربت حضرت زهرا (س) سوگواری کردند.

دسته‌های عزاداری نیز با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، در خیابان‌ها و معابر شهر‌ها و روستا‌های استان به حرکت درآمدند و جلوه‌هایی از عشق و ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت را به نمایش گذاشتند.

سخنرانان و مداحان اهل بیت (ع) نیز در این مراسم‌ها با تبیین ابعاد شخصیتی و سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت الگوگیری از ایمان، عفاف، ولایت‌مداری و سبک زندگی آن حضرت تأکید کردند.

مردم استان مرکزی بار دیگر با حضور در این آیین‌های سوگواری نشان دادند که نام و راه بانوی دو عالم، همچنان چراغ هدایت و الگوی زندگی آنان است.