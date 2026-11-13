\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0637\u0645\u06cc \u062f\u0631\u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062c\u063a\u062a\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0648\u06af \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647(\u0633) \u0633\u0648\u06af\u0648\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n \n