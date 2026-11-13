کارشناس هواشناسی گلستان از ورود سامانه نسبتاً سرد و بارشی به استان از روز دوشنبه خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه با بارش باران، کاهش دما و بارش پراکنده برف در ارتفاعات همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اصحابی اظهار کرد: بر اساس الگو‌های هواشناسی، آسمان استان گلستان تا شامگاه یکشنبه در شرایط جوی پایداری قرار دارد و در بیشتر مناطق، آسمان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از نظر دمایی نیز طی فردا و روز یکشنبه شاهد روند افزایشی دما در سطح استان خواهیم بود، به‌طوری‌که بیشینه دمای هوا به حدود ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تغییر شرایط جوی از ابتدای هفته آینده گفت: روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه استان تحت تأثیر فعالیت یک سامانه نسبتاً سرد و بارشی قرار می‌گیرد که پیامد آن بارش باران در مناطق مختلف استان خواهد بود.

اصحابی با بیان اینکه فعالیت این سامانه در روز دوشنبه از شدت بیشتری برخوردار است، تصریح کرد: بارش‌های مؤثرتری برای این روز در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و با فعالیت سامانه بارشی، دمای هوا نیز در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه کاهش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال افت دما، در ارتفاعات استان نیز طی روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه بارش پراکنده برف دور از انتظار نیست.