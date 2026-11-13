تشییع ۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در اراک از میدان شهدا تا مصلی
همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در دستان مردم اراک از میدان شهدا تا مصلی این شهر تشییع شدند. پنج شهید از این مجموع در نقاط مختلف اراک به خاک سپرده خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم شهیدپرور اراک با حضور پرشور در مراسم تشییع شهدای گمنام، بار دیگر ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، یاد و خاطره رزمندگان اسلام را زنده نگه داشتند. در این آیین معنوی، اقشار مختلف مردم از زن و مرد تا جوان و نوجوان حضور داشتند تا نشان دهند مردم استان پاسدار حافظان امنیت و جانفدایان وطن هستند. شرکتکنندگان در این مراسم با سینهزنی در شهادت حضرت زهرا (س) بر شهادت مظلومانه بانوی دو عالم گریستند. مردم خود را ادامهدهندگان راه شهدا و امامین شهدا میدانند و بر ولایتمداری و حفظ وحدت و همدلی تأکید کردند.