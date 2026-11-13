با اعلام رسمی باشگاه منچستریونایتد، مائوریتسیو پوچتینو سرمربی سابق تیم‌های تاتنهام و چلسی جانشین مایکل کریک شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پوچتینو سابقه حضور در تاتنهام، پاری‌سن‌ژرمن و چلسی را در عرصه باشگاهی دارد و موفق شده با تاتنهام نایب قهرمان پرمیرلیگ و لیگ قهرمانان اروپا شود.

پوچتینو ۵۴ ساله پس از تجربه مربیگری که بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ در چلسی داشت، هدایت تیم ملی فوتبال آمریکا را برعهده گرفت و در این مدت تیمش ۲۱ برد، ۲ تساوی و ۱۲ شکست را در ۳۵ بازی به دست آورد.

منچستریونایتد در حال حاضر با کسب ۸ امتیاز از ۱۰ بازی در رده هجدهم جدول ۲۰ تیمی لیک برتر انگلیس قرار دارد.