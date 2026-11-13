به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ امام جمعه منجیل امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به تحولات منطقه‌ای، مقاومت و انسجام ملی را از عوامل مهم مقابله با فشار‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و بر تقویت توان داخلی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خضری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریای کاسپین و مسیر‌های زمینی و ریلی را در تقویت تجارت کشور مؤثر دانست و تقویت اقتصاد و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی را از الزامات عبور از شرایط حساس کشور و دستیابی به پیشرفت و اقتدار عنوان کرد.