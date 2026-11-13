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انسجام ملی و ایستادگی مردم در مقابل فشارها و توطئههای دشمنان عامل پیروزی ملت بزرگ ایران اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ امام جمعه منجیل امروز در خطبههای نماز جمعه این شهر با اشاره به تحولات منطقهای، مقاومت و انسجام ملی را از عوامل مهم مقابله با فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و بر تقویت توان داخلی تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین خضری، بهرهگیری از ظرفیتهای دریای کاسپین و مسیرهای زمینی و ریلی را در تقویت تجارت کشور مؤثر دانست و تقویت اقتصاد و اعتماد به ظرفیتهای داخلی را از الزامات عبور از شرایط حساس کشور و دستیابی به پیشرفت و اقتدار عنوان کرد.