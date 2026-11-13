فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از شناسایی و دستگیری یک شکارچی غیرمجاز و کشف یک قبضه سلاح تک‌لول شکاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ علی طاهری گفت: در پی اطلاع از فعالیت فردی در زمینه شکار غیرمجاز، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی موضوع را در دستور کار قرار دادند و با انجام اقدامات لازم، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح تک‌لول شکاری از متهم کشف شد و وی پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.