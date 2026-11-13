اهالی با ایمان روستای پاشاکلایی مازندران با ابراز ارادات و محبت به شهید مهدی محمدزاده، پیکر مطهر فرزند رشیدشان را در زادگاهش به خاک سپردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیکر مطهر بسیجی شهید مهدی محمدزاده که در راه دفاع از کلیت نظام و میهن اسلامی در برابر تجاوزات وحشیانه امریکا و صهیونیزم خبیث در سواحل مکران به شهادت رسید، امروز جمعه 22 آبان پس از تشییع با شکوه مردم قدرشناس و غیرتمند روستاهای مازندران در زادگاهش روستای پاشاکلایی بندرج در دودانگه ساری تشییع و تدفین گردید.

شهید مهدی محمدزاده که فرماندهی گردان بیت المقدس یکی از حوزه‌های ساری را بر عهده داشت در پی تجاوزات امریکا و سگ دست آموزش به مناطق جنوب کشور، در قالب گردان امام حسین ع مرکز دیار علویان جهت دفاع به مناطق سواحل مکران اعزام و پس، از مجاهدت های فراوان به شهادت نائل گشت.

پیکر این مجاهد الی الله پس از برنامه‌های مختلف وداع و تشییع در سطح استان و دستگا هها، مدارس و نهاد‌های مختلف تابعه صبح جمعه ۲۲ آبان به همراه شهدای گمنام در ساری تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد.