همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهر کاشان سیاه‌پوش شد و مردم مؤمن و ارادتمند اهل‌بیت (ع) با برپایی مجالس سوگواری در سوگ بانوی دو عالم عزاداری کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این روز، مردم منطقه راوند کاشان نیز مسافت سه کیلومتری میدان راوند تا حرم امامزاده ولی بن موسی کاظم (ع) را پیمودند و به عزاداری پرداختند.

همچنین همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)، مراسم عزاداری این حضرت در مجموعه حج و زیارت کاشان برگزار شد. این مراسم نمادی از ارادت و همبستگی کارکنان و فعالان حوزه حج و زیارت کاشان است که هر ساله با برپایی عزاداری‌ها، سنت و فرهنگ حسینی را زنده نگه می‌دارند.