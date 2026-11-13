امام‌جمعه بابل با تأکید بر ضرورت عبور کشور از وضعیت نه جنگ و نه صلح، بازدارندگی کامل را اولویت راهبرد دفاعی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امام‌جمعه بابل با تأکید بر ضرورت عبور کشور از وضعیت نه جنگ و نه صلح، بازدارندگی کامل را اولویت راهبرد دفاعی دانست و خواستار بررسی بازنگری در دکترین هسته‌ای و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شد.

حجت‌الاسلام روحانی در خطبه‌های نماز جمعه بابل، تقوا را مهم‌ترین پیام نماز جمعه دانست و گفت: این فریضه عبادی و سیاسی فرصتی برای اجتماع مؤمنان، تقویت وحدت و بهره‌مندی از برکات الهی است.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان مجالس عزاداری ایام فاطمیه، بر ضرورت استفاده از فرصت‌های معنوی این ایام تأکید کرد و روضه‌های خانگی را زمینه‌ساز برکت و معنویت در خانواده‌ها دانست. امام‌جمعه بابل همچنین از حضور مردم در مراسم وداع با شهدای گمنام قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی و سالروز بزرگداشت علامه طباطبایی، از کم‌رنگ شدن فرهنگ مطالعه انتقاد کرد و گفت: باید کتاب در زندگی مردم جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و فرهنگ مطالعه از دوران کودکی در خانواده‌ها نهادینه شود.

وی با اشاره به وجود حدود ۱۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه آیت‌الله روحانی بابل، از استقبال کم مردم از این ظرفیت فرهنگی ابراز تأسف کرد و خواستار توجه بیشتر مراکز علمی و فرهنگی به معرفی شخصیت‌هایی مانند علامه طباطبایی و آثار آنان شد.

امام‌جمعه بابل در ادامه با انتقاد از نوسانات قیمت کالاها، به‌ویژه دارو، خواستار نظارت جدی‌تر دستگاه‌های مسئول بر بازار شد و گفت: با وجود تثبیت نرخ ارز، باید علت نوسان قیمت کالا‌ها و بی‌انضباطی در بازار بررسی شود.

وی افزایش هزینه‌های درمانی را برای بیماران خاص و خانواده‌های آنان نگران‌کننده دانست و افزود: هزینه‌های دارو و درمان فشار سنگینی بر این بیماران وارد کرده است و مسئولان باید برای رفع مشکلات آنان راهکار‌های مؤثرتری در نظر بگیرند.

حجت‌الاسلام روحانی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تأکید بر حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران، تقویت توان داخلی، وحدت ملی و ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی را ضروری دانست و اقتدار کشور را حاصل تدابیر و رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب عنوان کرد.

وی با اشاره به شروط هفت‌گانه مطرح‌شده برای تأمین منافع و امنیت ملی، گفت: تحقق این شروط باید به بازدارندگی کامل منجر شود و کشور نباید در وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی بماند.

امام‌جمعه بابل همچنین دیدگاه خود را درباره ضرورت بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور مطرح کرد و خواستار بررسی تغییر رویکرد درباره ممنوعیت ساخت سلاح هسته‌ای شد. وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، دانشمندان و ذخایر اورانیوم غنی‌شده کشور، ایجاد ابهام راهبردی برای دشمن را از عوامل تقویت بازدارندگی دانست.

حجت‌الاسلام روحانی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) را نیز از موضوعاتی دانست که به گفته وی باید از سوی مسئولان بررسی و برای آن برنامه‌ریزی شود. او با انتقاد از آنچه نقض تعهدات از سوی طرف مقابل خواند، درباره تداوم پایبندی ایران به تعهدات این پیمان پرسش مطرح کرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی مقتدرانه‌تر در برابر تهدید‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، خواستار تصمیم‌گیری قاطع مسئولان برای تأمین امنیت کشور و تقویت بازدارندگی شد.