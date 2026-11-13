نخستین دوره مسابقات شنای کارگری شهرستان شیروان، ۲۱ آبان‌ماه با حضور ۵۰ شناگر از جامعه کارگری و فرزندان کارگران استان، در مجموعه آبی آزادی شیروان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، برات علی سعیدی رئیس هیئت ورزش کارگری استان گفت: این مسابقات با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت ورزش کارگری استان، در بخش آقایان و در ۱۲ ماده و رده رقابتی برگزار شد که در پایان، ۳۶ نفر از شرکت‌کنندگان به‌عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

وی افزود: این رقابت‌ها در رده‌های سنی مختلف و در دو ماده کرال سینه و قورباغه برگزار شد و شناگران از شهرستان‌ها و مجموعه‌های مختلف کارگری استان به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در پایان این دوره از مسابقات، از نفرات برتر هر ماده با اهدای احکام قهرمانی استانی و بن خرید یک میلیون تومانی کالای ورزشی تقدیر شد.