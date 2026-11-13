امام جمعه قرچک: جنگ جنگ وجودی است؛ چارهای جز نابودی اسرائیل نداریم
امام جمعه شهرستان قرچک تاکید کرد: جنگ جبهه مقاومت با رژیم صهیونیستی و آمریکا یک جنگ وجودی است؛ صلح با شیطان بزرگ و قاتلان اهلبیت (ع) به هیچ وجه عزتمندانه نیست و تنها راه نجات، ایستادگی قاطع در برابر آنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
حجتالاسلام سید علی رضا آرامی در خطبه های نماز جمعه این هفته قرچک که در مصلای نماز جمعه این شهر برگزار شد، تصریح کرد: امروز غزه عزیز و جنوب لبنان گرفتار بحران انسانی، چادرهای غرق در آب و شرایط سخت زمستانی هستند؛ وظیفه فوری ما کمکرسانی مردمی و فریاد مسئولان برای حمایت از این مظلومان است.
امام جمعه قرچک همچنین گفت: علاوه بر حمایت از نظام، باید فریاد اعتراض خود را بر علیه گرانی و مفسدان اقتصادی بلند کنیم؛ همچنین رعایت تقوا در صرفهجویی مصرف انرژی و گاز در آغاز فصل سرما، گامی مهم برای حل مشکلات کشور است.
وی در ادامه افزود: برادران و خواهران نمازگزار را توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی که گوهر نجاتبخش بشریت است؛ راهی که زهرای مرضیه (س) طی کرد و هر محب و عاشقی باید این مسیر را ادامه دهد تا به سعادت حقیقی دست پیدا کند.
حجتالاسلام آرامی گفت: عنصر عاطفه در سیره صدیقه طاهره بسیار چشمگیر است؛ از عشق، تواضع و خادم بودن نسبت به پیامبر (ص) گرفته تا نحوه برخورد محبتآمیز با فرزندان که قرآن کریم نیز آن را عامل ایجاد مودت و محبت میداند.
امام جمعه قرچک تصریح کرد: فلسفه ازدواج در اسلام رسیدن به آرامش، مودت و رحمت است نه صحنه نبرد؛ حضرت زهرا (س) همسری فداکار و یاور امیرالمؤمنین (ع) در بندگی خدا بود که سختیها را تحمل میکرد تا بر همسرش سخت نگذرد.