امروز غزه عزیز و جنوب لبنان گرفتار بحران انسانی، چادرهای غرق در آب و شرایط سخت زمستانی هستند؛ وظیفه فوری ما کمک‌رسانی مردمی و فریاد مسئولان برای حمایت از این مظلومان است.

امام جمعه قرچک همچنین گفت: علاوه بر حمایت از نظام، باید فریاد اعتراض خود را بر علیه گرانی و مفسدان اقتصادی بلند کنیم؛ همچنین رعایت تقوا در صرفه‌جویی مصرف انرژی و گاز در آغاز فصل سرما، گامی مهم برای حل مشکلات کشور است.

وی در ادامه افزود: برادران و خواهران نمازگزار را توصیه می‌کنم به رعایت تقوای الهی که گوهر نجات‌بخش بشریت است؛ راهی که زهرای مرضیه (س) طی کرد و هر محب و عاشقی باید این مسیر را ادامه دهد تا به سعادت حقیقی دست پیدا کند.