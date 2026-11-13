رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با اشاره به فاصله احتمالی جمعیت واقعی استان با آمارهای رسمی گفت: از این پس تمامی طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و خصوصی باید پیش از اجرا به تأیید کارگروه آمایش سرزمین استان برسند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، توحید شیریزاد در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با موضوع بررسی ظرفیت اکولوژیک و چالش‌های جمعیتی استان، بر ضرورت هماهنگی میان توسعه اقتصادی، ظرفیت‌های زیست‌محیطی و جمعیت ساکن در البرز تأکید کرد و گفت: سیاست‌های آمایش سرزمین باید مبنای تصمیم‌گیری درباره استقرار فعالیت‌های جدید باشد تا از تحمیل بار اضافی بر منابع و زیرساخت‌های استان جلوگیری شود.

وی افزود: این الزام تنها به طرح‌هایی که در اراضی منابع طبیعی اجرا می‌شوند محدود نیست، بلکه سرمایه‌گذاری‌هایی را نیز شامل می‌شود که بخش خصوصی قصد دارد در زمین‌های شخصی خود انجام دهد. بنابراین، نوع فعالیت و میزان سازگاری آن با ظرفیت‌های استان باید پیش از اجرا در کارگروه آمایش بررسی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی استقرار صنایع در استان اظهار کرد: بررسی وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در البرز نیز آغاز شده است و با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی و دستگاه‌های مرتبط با حوزه صنعت و معدن، واحدهایی که مصرف بالای آب و انرژی دارند یا موجب آلودگی هوا، آب و خاک می‌شوند، شناسایی خواهند شد.

شیریزاد ادامه داد: مدیریت توسعه صنعتی تنها به جلوگیری از استقرار واحدهای جدید محدود نمی‌شود؛ بلکه فعالیت صنایعی که در سال‌های گذشته در استان مستقر شده‌اند نیز باید از نظر میزان مصرف منابع و آثار زیست‌محیطی مورد ارزیابی قرار گیرند تا زمینه اصلاح الگوی استقرار و انتقال برخی صنایع آلاینده، آب‌بر و انرژی‌بر فراهم شود.

وی در ادامه، رشد جمعیت و مهاجرت را از مهم‌ترین عوامل افزایش فشار بر منابع و خدمات عمومی البرز دانست و گفت: برآورد رسمی جمعیت استان حدود سه میلیون و ۸۰ هزار نفر است، اما بررسی‌های غیررسمی بر اساس میزان مصرف و ارائه خدماتی مانند آب، برق و گاز نشان می‌دهد جمعیت واقعی استان احتمالاً بیش از رقم اعلام‌شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با اشاره به مهاجرت گسترده به این استان، به‌ویژه از سال ۱۳۹۵ به بعد، افزود: برآوردهای جمعیتی معمولاً بر اساس نرخ رشد سال‌های گذشته محاسبه می‌شوند، اما تحولات مهاجرتی سال‌های اخیر می‌تواند فاصله‌ای میان آمار رسمی و جمعیت واقعی ایجاد کند.

شیریزاد توضیح داد: میزان مصرف آب، برق و گاز و همچنین آمار واگذاری خدمات عمومی از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان از طریق آن‌ها تصویری دقیق‌تر از جمعیت ساکن در استان به دست آورد و بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد جمعیت البرز احتمالاً از رقم رسمی بیشتر است.

وی افزایش احتمالی موالید را نیز از عوامل مؤثر بر رشد جمعیت استان برشمرد و گفت: بخش قابل توجهی از مهاجران ورودی به البرز در سنین جوانی و ازدواج قرار دارند و این موضوع می‌تواند در افزایش موالید و رشد جمعیت استان نقش داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا خبر داد و اظهار کرد: پس از سرشماری سال ۱۳۹۵، سرشماری جدید با رویکردی متفاوت در حال اجراست و در این شیوه، اطلاعات بخش عمده خانوارها به جای مراجعه حضوری گسترده، از طریق سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری می‌شود.

وی افزود: اطلاعات مورد نیاز از سامانه‌های حدود ۲۵ دستگاه اجرایی، به‌ویژه شش دستگاه اصلی، دریافت شده و در این فرآیند حدود ۵۰ تا ۵۶ قلم داده مرتبط با خانوار و مسکن، وضعیت تحصیلی، نوع انرژی مصرفی، مساحت واحد مسکونی و سایر شاخص‌ها بررسی می‌شود.

شیریزاد مراحل اجرای این سرشماری را شامل دریافت اطلاعات سامانه‌ای، ارسال پیامک برای خانوارهای دارای اطلاعات ناقص یا متناقض و در نهایت انجام عملیات میدانی عنوان کرد و گفت: مرحله میدانی از ابتدای آبان آغاز شده است.

به گفته وی، برای کمتر از ۱۰ درصد خانوارها پیامک ارسال می‌شود تا اطلاعات آن‌ها تکمیل یا صحت‌سنجی شود؛ این پیامک‌ها عمدتاً برای خانوارهایی است که اطلاعات ثبت‌شده آن‌ها در سامانه‌های مختلف مغایرت دارد یا داده‌های کافی درباره آن‌ها در دسترس نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز تأکید کرد: نتایج سرشماری جدید می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای شناخت جمعیت واقعی استان و برنامه‌ریزی در حوزه تأمین آب، انرژی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و زیرساخت‌ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه البرز باید متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی آن پیش برود و تصمیم‌گیری درباره طرح‌های عمرانی و صنعتی نیز با در نظر گرفتن جمعیت واقعی، منابع محدود و توان اکولوژیک استان انجام شود.