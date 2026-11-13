یک قلاده کفتار در شهرستان ارسنجان که از ناحیه دست راست آسیب دیده بود، زنده گیری و برای روند درمان به شیراز منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر مشاهده یک قلاده کفتار راه‌راه آسیب دیده در زمین‌های کشاورزی روستای صالح‌آباد این شهرستان، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست به محل اعزام شدند و با همکاری دوستداران حیات‌وحش، این حیوان را زنده‌گیری کردند.

حسن ابراهیمی افزود: پس از هماهنگی با اداره حیات‌وحش، کفتار که از ناحیه دست راست آسیب دیده بود برای ادامه روند درمان و مراقبت‌های تخصصی به دانشکده دامپزشکی شیراز انتقال یافت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسنجان گفت: حفاظت از حیات‌وحش و گزارش به‌موقع موارد مشاهده جانوران آسیب دیده به مراجع مسئول، نقش مهمی در نجات گونه‌های جانوری و حفظ تنوع زیستی دارد.

شهرستان ارسنجان در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.