امام جمعه موقت شیراز در خطبه‌های نماز جمعه امروز، با اشاره به توطئه‌های دشمنان و تحولات منطقه، مقاومت و اقتدار ملت را پاسخ قاطع به تهدیدات دانست و بر ضرورت الگوگیری از سیره فاطمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امام جمعه موقت شیراز در خطبه‌های نماز جمعه امروز، با اشاره به توطئه‌های دشمنان و تحولات منطقه، مقاومت و اقتدار ملت را پاسخ قاطع به تهدیدات دانست و بر ضرورت الگوگیری از سیره فاطمی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضوی اردکانی با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت الگوگیری از سیره آن حضرت در دفاع از ولایت تأکید کرد و گفت: حضرت فاطمه (س) کوثر و مایه خیر کثیر است و از دامان پاک او، سالار شهیدان و منجی عالم بشریت پرورش یافتند.

امام جمعه موقت شیراز با اشاره به تشییع و عطرآگین شدن فضا با یاد و نام شهدای گمنام، تصریح کرد که حضور این کبوتران خونین‌بال در شهرها، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و مقاومت است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضوی اردکانی با اشاره به حضور خودجوش و حماسی مردم در تجمع‌های شبانه، بر استمرار روحیه مقاومت و پشتیبانی همه‌جانبه ملت از نظام اسلامی تأکید کرد و این حضور را نشان‌دهنده بصیرت و ایستادگی مردم دانست.

وی با پرداختن به تحولات منطقه و وضعیت پایگاه‌های نظامی بیگانگان افزود: پایگاه‌هایی که با هدف تأمین امنیت در کشور‌های منطقه ایجاد شده بودند، امروز خود در معرض تهدید قرار گرفته‌اند و این موضوع ضرورت اتکا به توان و ظرفیت‌های داخلی را برای تأمین امنیت آشکار می‌سازد.

امام جمعه موقت شیراز با تجلیل از مجاهدت‌های فرزندان رشید ملت در سپاه، ارتش، فراجا و بسیج، اقتدار امروز ایران اسلامی را حاصل ایثار شهدا و حمایت مردمی برشمرد و با گرامیداشت سالروز آزادسازی سوسنگرد و یاد شهید مصطفی چمران و سرداران شهید مهدی و مجید زین‌الدین، بر زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد.

روز کتاب‌خوانی، بزرگداشت علامه طباطبایی و پاسداشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیگر موضوعاتی بود که امام جمعه موقت شیراز درباره آنها سخن گفت.

نمازگزاران پس از پایان آیین نماز جمعه، بر پیکر پاک شهدای گمنام نماز خواندند.