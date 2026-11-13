اهالی روستای گل‌افرای شهرستان بندرگز پس از روز‌ها انتظار و تدارک برای میزبانی از میهمانی آسمانی، امروز میزبان پیکر مطهر شهیدی شدند که پس از ۴۱ سال دوری از وطن، آرامگاه ابدی‌اش را در این روستا یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این شهید والامقام که در سن ۱۷ سالگی و در سال ۱۳۶۴، در جریان عملیات والفجر به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، امروز با بدرقه باشکوه مردم، در روستای گل‌افرای بندرگز تشییع و به خاک سپرده شد تا از این پس، این روستا عطر حضور یکی از فرزندان غیور ایران را در خود داشته باشد.

پیکر مطهر این شهید به همراه پیکر ۶ شهید گمنام دیگر، صبح امروز با حضور پرشور مردم گرگان و جمعی از مسئولان تشییع شد و پس از برگزاری آیین بدرقه، هر یک برای خاکسپاری و آرام گرفتن در جایگاه ابدی خود به نقاط تعیین‌شده منتقل شدند.

مردم روستای گل‌افرا نیز که از مدتی پیش خود را برای میزبانی از این شهید آماده کرده بودند، امروز با حضور در آیین تشییع و خاکسپاری، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، پیکر مطهر این شهید ۱۷ ساله را تا خانه ابدی‌اش همراهی کردند.

اکنون پس از گذشت بیش از چهار دهه، جوانی که در اوج نوجوانی جان خود را برای دفاع از میهن فدا کرد، در خاک گل‌افرای بندرگز آرام گرفته است؛ روستایی که از این پس، نام و یاد این شهید را در حافظه تاریخی و قلب مردم خود زنده نگه خواهد داشت.