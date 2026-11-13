نمایشگاه سه‌روزه محصولات کشاورزی با حضور بیش از ۲۵ غرفه در شهر سنته سقز برگزار شد, رویدادی که برای معرفی تولیدات بومی و حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان محلی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ثمره یک سال تلاش کشاورزان منطقه در غرفه‌های نمایشگاه محصولات کشاورزی سنته سقز به نمایش درآمده است.

در این نمایشگاه سه‌روزه بیش از ۲۵ غرفه میزبان عرضه انواع محصولات بومی از جمله گردو، عسل، پنیر محلی و حبوبات بود محصولاتی که نشان از ظرفیت و توان تولیدی منطقه دارد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سقز با اشاره به ظرفیت‌های باغداری این شهرستان گفت: از مجموع ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار باغات سقز۲۲ نوع محصول کشاورزی تولید می‌شود.

این نمایشگاه علاوه بر معرفی توانمندی‌های کشاورزی منطقه فرصتی برای عرضه مستقیم محصولات، حمایت از تولیدکنندگان و رونق اقتصادی کشاورزان فراهم کرده است.