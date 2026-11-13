سرپرست وزارت نفت با تأکید بر ضرورت تسریع در بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت در جنگ تحمیلی سوم گفت: بازسازی این تأسیسات اقدامی ملی و راهبردی است که با پایداری تأمین انرژی و منافع کشور ارتباط مستقیم دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد امروز (جمعه، ۲۲ آبان) در نشست بررسی روند اجرای طرح‌های بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم با اشاره به روند مطلوب بازسازی‌ها، بیان کرد: مسیر بازسازی‌ها مسیری درست است. اما درخواستم این است که زمینه پیشبرد سریع‌تر فعالیت‌ها فراهم شود؛ به‌ویژه در طرح‌های فاز‌های ۹ و ۱۰ که لازم است با جدیت بیشتری دنبال شوند.

او با تأکید بر اینکه طرح‌های در حال اجرا نباید فقط از منظر طرح‌های صنعتی ارزیابی شوند، افزود: این طرح‌ها اقدام‌هایی اساسی و ملی هستند که با منافع کشور ارتباط مستقیم دارد.

ارتباط مستقیم پایداری شبکه گاز با زندگی مردم

سرپرست وزارت نفت با اشاره به اینکه حدود ۹۵ درصد کشور تحت پوشش گاز است، ادامه داد: ازاین‌رو، پایداری تأمین گاز با زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارد و هر یک از کارکنان صنعت نفت در این مسیر نقش یک رزمنده را دارند.

بورد با تشریح وضع تولید و مصرف گاز کشور گفت: حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز در جنگ ازدست رفته است و از سوی دیگر، تراز گاز در روز‌های اوج مصرف حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب منفی است که با توجه به بخشی از ظرفیت که بازگشته و تلاش برای تداوم بازیابی ظرفیت نیز در حال اجراست، بازهم در روز‌های اوج مصرف در روز‌های سرد امسال با ناترازی گاز روبه‌رو خواهیم بود.

او با تأکید بر ضرورت مدیریت هم‌زمان تولید و مصرف گاز بیان کرد: در چنین شرایطی باید مصرف در همه بخش‌ها کنترل و در کنار آن، افزایش تولید نیز با جدیت دنبال شود. شما کار بسیار بزرگی را پیش می‌برید و من به معنای واقعی کلمه قدردان زحمات تک‌تک شما هستم.

تلاش کارکنان صنعت نفت ملی و میهنی است

سرپرست وزارت نفت تلاش کارکنان صنعت نفت در تولید گاز را اقدامی ملی و میهنی دانست که به پایداری کشور کمک می‌کند، گفت: در شرایطی که عده‌ای در میدان‌های مختلف در حال مبارزه و دفاع هستند، کارکنان این صنعت در بخش‌های مختلف نیز در جبهه دیگری مسئولیت حفظ پایداری انرژی کشور را به عهده دارند.

بورد با اشاره به مدیریت تأمین انرژی کشور در ماه‌های گذشته بیان کرد: در چند ماهی که از جنگ می‌گذرد، تلاش کرده‌ایم چالش‌ها و محدودیت‌های تأمین انرژی به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم با کمبودی روبه‌رو نشوند.

او با بیان اینکه در زمستان مصرف گاز افزایش می‌یابد و در برخی روز‌ها مصرف بخش خانگی و تجاری به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد، گفت: در چنین شرایطی، مدیریت مصرف اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و بهترین راهکار این است که در بخش خانگی و تجاری، مردم حدود ۲۰ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.

صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در مصرف گاز خانگی و تجاری

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در مصرف گاز خانگی و تجاری اقدام دشواری نیست، تصریح کرد: مردم می‌توانند با اقداماتی ساده، مانند گرم نکردن بیش از حد اتاق‌ها، پوشیدن لباس گرم‌تر و تنظیم مناسب وسایل گرمایشی، به کاهش مصرف کمک کنند. لازم نیست همه رادیاتور‌ها همواره روشن باشند یا دمای همه فضا‌های خانه در بالاترین سطح نگه داشته شود.

بورد با اشاره به اینکه موضوع ناترازی گاز دو بخش اصلی دارد، افزود: افزایش تولید که مسئولیت آن به عهده صنعت نفت و گاز است و شما همکاران با اجرای پروژه‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی در حال انجام آن هستید. بخش دوم نیز مدیریت مصرف است که به یک بسیج عمومی و همراهی همه مردم کشور نیاز دارد.

او با اشاره به اقدام‌های مطلوب انجام‌شده در حوزه تأمین و مصرف فرآورده‌های نفتی برای متناسب کردن تولید و مصرف تصریح کرد: در حوزه گاز نیز اگر بتوانیم حدود ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف ایجاد کنیم، می‌توانیم شرایط را مدیریت کنیم.

ضرورت جلوگیری از توقف تولید

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر ضرورت جلوگیری از توقف تولید در صنایع بیان کرد: شما به یک جامعه خدمت می‌کنید. تلاش شما به پایداری زندگی میلیون‌ها نفر و استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور کمک می‌کند.

بورد با اشاره به اینکه امروز همه نگاه‌ها به صنعت نفت است، تصریح کرد: اقدام‌های بسیار مناسبی برای حفظ پایداری تولید و تأمین انرژی کشور در صنعت نفت انجام شده که دستاورد بسیار مهمی است. امروز اگر کشور با بحران جدی در حوزه انرژی روبه‌رو نشده، نتیجه مدیریت صحیح و تلاش مجموعه کارکنان صنعت نفت و گاز است.

او با تأکید بر اینکه درخواست من این است که نگاه به فعالیت‌ها در صنعت نفت فقط نگاه پروژه‌ای نباشد، گفت: نباید تصور کنیم که با تکمیل یک پروژه و پایان عملیات اجرایی، مسئولیت ما نیز تمام می‌شود. آنچه اهمیت دارد، نتیجه این تلاش‌ها در تأمین پایدار گاز، حفظ آرامش خانواده‌ها، استمرار فعالیت صنایع و پایداری کشور است؛ بنابراین باید با همین نگاه ملی و مسئولانه، کار را با جدیت ادامه دهیم.