امام جمعه سلماس با تاکید بر ضرورت صیانت از ارزش‌های اسلامی و تقویت انسجام اجتماعی گفت: دفاع از حق، مقابله با فتنه‌ها و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان، مسئولیتی همگانی است و جامعه باید با هوشیاری مانع سوءاستفاده بدخواهان از مسائل و مشکلات داخلی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم طباطبایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سلماس با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: آن حضرت جلوه‌ای از نور نبوت و الگوی برجسته طهارت، پاکی، استقامت و دفاع از حق هستند و شخصیت والای ایشان مایه افتخار امت اسلامی است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به سرای آخرت افزود: دنیا در مقایسه با آخرت فرصتی کوتاه و گذراست و انسان باید از عمر محدود خود برای فراهم کردن توشه‌ای ارزشمند بهره ببرد؛ چراکه آنچه در نهایت برای انسان باقی می‌ماند، اعمال و کردار اوست.

امام جمعه سلماس با اشاره به ریشه‌های مظلومیت اهل‌بیت(ع) خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام از نخستین روزهای رسالت پیامبر اکرم(ص) همواره تلاش کرده‌اند با ضربه زدن به جایگاه پیامبر و خاندان ایشان، بنیان‌های اعتقادی جامعه اسلامی را تضعیف کنند و با ایجاد فتنه و تفرقه، زمینه انحراف و تزلزل در جامعه را فراهم آورند.

حجت‌الاسلام طباطبایی با تأکید بر اینکه صیانت از ارزش‌های اسلامی تنها یک وظیفه فردی و مذهبی نیست، تصریح کرد: حفظ ارزش‌های دینی، مقابله با فتنه‌ها و پاسداری از وحدت و انسجام اجتماعی، مسئولیتی همگانی است و همه اقشار جامعه باید با بصیرت و هوشیاری در برابر جریان‌های اختلاف‌افکن ایستادگی کنند.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و حوادث سال ۱۴۰۱ نیز اظهار کرد: دشمنان با بهره‌گیری از تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و ایجاد فضای ناامیدی در جامعه به دنبال تضعیف کشور بودند، اما ملت ایران با صبر، بصیرت و ایستادگی خود نشان دادند که در برابر فشارهای خارجی تسلیم نمی‌شوند.

امام جمعه سلماس در پایان با دعا برای عزت و سربلندی ملت ایران، از خداوند متعال خواست به برکت خون شهدا و در سایه عنایات حضرت فاطمه زهرا(س)، کشور و ملت ایران را از شر دشمنان، استکبار جهانی و توطئه‌های فتنه‌انگیزان محفوظ بدارد.