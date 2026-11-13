ادامه روند کاهشی دمای هوا تا فرداشب (۲۳ آبان) در خراسان جنوبی
کارشناس هواشناسی در خراسان جنوبی گفت: دمای هوا تا فرداشب (۲۳ آبان) در خراسان جنوبی روند کاهشی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
؛ کارشناس هواشناسی در خراسان جنوبی گفت: با توجه به استقرار زبانههای سیستم پر فشار امشب و فرداشب ادامه روند کاهشی دمای هوا و وقوع یخبندان در مناطق سردسیر استان پیش بینی میشود.
لطفی با اشاره به اینکه صبح امروز روند کاهشی دمای هوا در مناطق سردسیر استان و یخبندان داشتهایم، افزود: ۱۲ ایستگاه هواشناسی از ۲۹ ایستگاه، گزارش وقوع یخبندان را داشتند که سربیشه با منفی ۶ درجه سردترین، سه قلعه منفی ۵، اسدیه، بیرجند و آرین شهر منفی ۳، اسفدن و قاین منفی ۲، قهستان و زهان صفر درجه را ثبت کردند.
وی گفت: شرایط جوی تا اواسط هفته پیش رو آرام و یکنواخت خواهد بود.