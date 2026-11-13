امام جمعه میاندوآب با تاکید بر اینکه صهیونیسم تهدیدی علیه همه ملت‌ها و آیین‌هاست، گفت: مقابله با زیاده‌خواهی این جریان سلطه‌طلب نیازمند شناخت ماهیت آن و ایستادگی در برابر اهداف توسعه‌طلبانه آن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت‌الاسلام والمسلمین حمید حسن‌زاده روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه میاندوآب با اشاره به ماهیت جریان صهیونیسم اظهار کرد: دشمنی صهیونیسم تنها محدود به مسلمانان نیست، بلکه همه بشریت اعم از مسلمانان و مسیحیان از اقدامات این جریان آسیب می‌بینند.

وی با اشاره به ریشه‌های تاریخی تقابل یهودیت و اسلام افزود: واقعه خیبر نقطه عطفی در رویارویی تاریخی یهود با اسلام بوده و با مطالعه تاریخ و آموزه‌های قرآن کریم می‌توان ابعاد این تقابل را بهتر شناخت.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه صهیونیست‌ها به دنبال گسترش سلطه خود بر جهان هستند، گفت: این جریان حتی از مقدسات دینی نیز به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند و در این مسیر برای هیچ ملت و آیینی احترام قائل نیست.

حجت‌الاسلام حسن‌زاده با اشاره به نفوذ جریان صهیونیسم در ساختار سیاسی آمریکا گفت: مدیریت این کشور تحت تاثیر جریان‌های صهیونیستی قرار دارد و این جریان در نهایت به دنبال گسترش سلطه خود بر آمریکا نیز است.

وی با بیان اینکه صهیونیسم از قدرت‌گیری جمهوری اسلامی ایران هراس دارد، افزود: این جریان از تبدیل شدن ایران به کشوری قدرتمند نگران است و به همین دلیل همواره در مسیر پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی مانع‌تراشی می‌کند.

امام جمعه میاندوآب همچنین با انتقاد از اعتماد برخی افراد به دشمنان جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: ما به دشمنی که سرچشمه آن جریان صهیونیسم است اعتماد نداریم و کسانی که با منافع دشمن همراه می‌شوند باید در مواضع خود تجدیدنظر کنند.

حجت‌الاسلام حسن‌زاده با تاکید بر ضرورت شناخت ماهیت صهیونیسم در جهان اسلام و جامعه بین‌المللی گفت: باید این جریان را به درستی شناخت و در برابر آن موضع گرفت و ایستادگی کرد.

وی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که دشمنی اصلی ما جریان صهیونیسم است؛ جریانی که به هیچ‌کس رحم نمی‌کند و برای تحقق اهداف سلطه‌طلبانه خود از هیچ ابزاری دریغ نخواهد کرد.