به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت‌الاسلام محمد حیدری‌زاد در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه این هفته با اشاره به اهمیت وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: انسجام و همراهی مردم از مؤلفه‌های مهم اقتدار کشور است و ایستادگی و اتحاد ملت ایران موجب شده است معادلات دشمنان بی‌اثر شود.

وی با اشاره به حضور حماسی ۵۰ هزار نفری جانفدایان افزود: این حضور گسترده جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و اقتدار ملت ایران است و نشان می‌دهد مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی، ارزش‌های نظام و تمامیت کشور آماده هستند.

امام‌جمعه موقت ارومیه با بیان اینکه اتحاد مردم پشتوانه اصلی اقتدار کشور است، خاطرنشان کرد: حضور باشکوه مردم بیانگر پیوند عمیق آنان با آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم و اراده ملت برای صیانت از دستاورد‌های انقلاب و دفاع از کشور است.

حیدری‌زاد با اشاره به پرچم‌های برافراشته در این اجتماع گفت: این پرچم‌ها تنها نماد‌های ملی نیستند، بلکه یادآور آرمان‌ها و ارزش‌هایی هستند که رهبر شهید برای اعتلای آنها تلاش کردند و امروز پاسداری از این آرمان‌ها وظیفه همه ماست.

وی همچنین حضور پیکر‌های مطهر شهدا در میان مردم را دارای آثار معنوی عمیق دانست و افزود: عطر و یاد شهدا در سراسر کشور طنین‌انداز شده و این حضور بار دیگر اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت و ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا را یادآوری می‌کند.

امام‌جمعه موقت ارومیه ادامه داد: وظیفه همه ما در شرایط کنونی، حفظ عزت، اقتدار و سربلندی کشور و ادامه مسیر شهداست و نباید اجازه دهیم آرمان‌هایی که شهدا برای تحقق آنها جانفشانی کردند، به فراموشی سپرده شود.

حیدری‌زاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات عرصه بین‌الملل اظهار کرد: امروز معادلات جهانی دستخوش تغییر شده و جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کند که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت جایگاه کشور در تحولات منطقه‌ای و جهانی است.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) تصریح کرد: زندگی و منش آن حضرت برای جامعه امروز درس‌های ارزشمندی دارد و باید در شرایط کنونی بیش از گذشته از سیره و سبک زندگی ایشان الگوبرداری کنیم.

امام‌جمعه موقت ارومیه در پایان با اشاره به مسئولیت اجتماعی افراد در دفاع از حق و حقیقت گفت: نباید در برابر بی‌مسئولیتی و سکوت خواص جامعه بی‌تفاوت بود؛ هر فردی باید با شناخت وظیفه و مسئولیت خود در مسیر حق حرکت کند و نسبت به مسائل و اتفاقات جامعه احساس مسئولیت داشته باشد.