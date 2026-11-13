امام جمعه چهاربرج، در خطبه اول نماز جمعه این هفته که مصادف با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بود، بر جایگاه فراتاریخی و معرفتی ایشان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت‌الاسلام جلالی، امام جمعه چهاربرج، در خطبه اول نماز جمعه این هفته که مصادف با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بود، بر جایگاه فراتاریخی و معرفتی ایشان تأکید کرد.

ایشان در سخنان خود با تبیین ابعاد شخصیتی بانوی صدیقه، اظهار داشت: «حضرت فاطمه زهرا (س) تنها یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه حقیقتی جاری و زنده است که از مسیر معرفت و ولایت، خیر کثیر الهی را به جهان می‌بخشد.» وی همچنین تأکید کرد که مقام «شهیده» در زندگی ایشان، پیوند میان معرفت و مسئولیت‌پذیری را برای صیانت از حقیقت اسلام برقرار کرده است.

حجت‌الاسلام جلالی با اشاره به پیوند میان مکتب فاطمی و انقلاب اسلامی، ایستادگی در برابر استکبار را بازتابی از سیره ایشان دانست. وی افزود: «منطق عزت امام حسین (ع) که از دامان فاطمه (س) ریشه گرفته، امروزه نیز راهنمای مبارزه با جریان‌های ظالم است.»

امام جمعه چهاربرج در بخش دیگری از خطبه‌های خود، با تأکید بر مفهوم فاطمیه در دوران معاصر، خواستار تحول در نوع برخورد با این مناسبت شد. وی خاطرنشان کرد: «فاطمیه نباید تنها به عزاداری محدود شود، بلکه باید به ایستگاه تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری تبدیل گردد. روح فاطمیه یعنی برخاستن در برابر هر آنچه که حق را هدف قرار داده است.»