عملیات اجرایی دکل مخابراتی همراه اول در محدوده قلعه تاریخی ضحاک شهرستان هشترود، با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به اهالی منطقه و گردشگران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، برای اجرای این طرح ارتباطی افزون بر ۲۵۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است که تا سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت منطقه تاریخی و گردشگری قلعه ضحاک افزود: با نصب و راه‌اندازی این دکل، علاوه بر رفع مشکلات ارتباطی ساکنان منطقه، گردشگران و بازدیدکنندگان این اثر ملی نیز می‌توانند از ارتباطات پایدار تلفن همراه و اینترنت پرسرعت نسل چهارم همراه اول بهره‌مند شوند.

وی گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی را از مهم‌ترین الزامات توسعه مناطق گردشگری و روستایی دانست و اظهار کرد: در جریان دیدار با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، طرح مطالعاتی توسعه و سرمایه گذاری قلعه ضحاک به تصویب رسید و در ادامه مطالعات و برنامه ریزی‌های لازم برای بهره برداری از ظرفیت‌های گردشگری این منطقه انجام شده است.

شهسواری با اشاره به زیرساخت‌های پیش بینی شده افزود: در این طرح ظرفیت‌های متنوعی از جمله احداث هتل، پل معلق، بازارچه و سایر زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری در نظر گرفته شده که می‌تواند زمینه ساز جذب گردشگر، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی شهرستان هشترود باشد.

نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت با دعوت از سرمایه گذاران منطقه‌ای و ملی برای مشارکت در اجرای این طرح تصریح کرد: سرمایه گذاران میتوانند با بهره‌گیری از مطالعات و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، برای سرمایه‌گذاری در مجموعه قلعه ضحاک اقدام کرده و در مسیر توسعه گردشگری و معرفی هرچه بیشتر این اثر تاریخی نقش آفرین باشند.