امام جمعه مهرشهر با تأکید بر ضرورت صیانت از منافع ملی و حفظ انسجام و اقتدار کشور گفت: هرگونه مذاکره باید در چارچوب شروط اعلام‌شده رهبر معظم انقلاب و با تضمین تأمین منافع ملت ایران انجام شود و مردم اجازه نخواهند داد مذاکره‌ای بدون تحقق این شروط و به زیان کشور پیش برود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام رضا سرشار در خطبه‌های نماز جمعه مهرشهر، با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، سیره آن حضرت را الگویی ماندگار در دفاع از حق، امامت و ولایت دانست و اظهار کرد: یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های زندگی حضرت زهرا(س)، ایستادگی در مسیر دفاع از ولایت امیرالمؤمنین(ع) بود؛ ایستادگی‌ای که با وجود دشواری‌ها و فشارهای فراوان، هیچ‌گاه متوقف نشد.

وی افزود: دفاع از ارزش‌های دینی و اعتقادی، نیازمند بصیرت، شناخت درست شرایط و پایبندی به اصول است و جامعه امروز نیز باید با تأسی از سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، در پاسداری از ولایت و آرمان‌های انقلاب اسلامی استوار بماند.

امام جمعه مهرشهر در ادامه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تاب‌آوری و ایستادگی مردم و همچنین پرهیز مسئولان از خطاهای محاسباتی، گفت: عبور از شرایط دشوار و حفظ اقتدار ملی، مستلزم اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، حفظ وحدت و همراهی مردم و مسئولان است.

سرشار حضور مستمر مردم در اجتماعات و حمایت آنان از نیروهای مسلح را نشانه‌ای از پایداری و عزم ملی دانست و تأکید کرد: مردم ایران با حضور و همراهی خود نشان داده‌اند که در مسیر دفاع از کشور و منافع ملی، تا تحقق اهداف و پیروزی نهایی، میدان را خالی نخواهند کرد.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره خستگی مردم از حضور در اجتماعات و خیابان‌ها، تصریح کرد: چنین برداشت‌هایی با واقعیت حضور و همراهی مردم همخوانی ندارد. مسئولان باید به جای قضاوت از دور، در میان مردم حضور پیدا کنند و از نزدیک شاهد شور، آگاهی، مطالبه‌گری و پایداری آنان باشند.

حجت‌الاسلام سرشار ادامه داد: مسئولیت مدیران در شرایط حساس کشور سنگین‌تر از گذشته است و آنان باید با درک درست از روحیه و مطالبات مردم، عملکرد و تصمیم‌های خود را با سطح ایستادگی و همراهی ملت هماهنگ کنند.

امام جمعه مهرشهر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مذاکره پرداخت و با تأکید بر ضرورت رعایت خطوط تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: اصل هرگونه مذاکره باید با در نظر گرفتن منافع و مصالح کشور و در چارچوب شروط اعلام‌شده انجام شود؛ از این رو مذاکره‌ای که بدون تحقق این شروط، نتیجه‌ای در پی نداشته باشد یا منافع ملی را با آسیب مواجه کند، از سوی مردم پذیرفتنی نخواهد بود.

وی افزود: تصمیم‌گیری در موضوعات مهم کشور باید با در نظر گرفتن تجربه‌های گذشته، حفظ عزت و استقلال ملی و توجه به خواست و مطالبه مردم صورت گیرد و هیچ توافق یا مذاکره‌ای نباید به قیمت نادیده گرفتن منافع ملت تمام شود.

سرشار در پایان با قدردانی از حضور گسترده مردم و عزاداران در مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) و نماز جمعه مهرشهر، از تلاش خادمان آستان مقدس امامزاده طاهر(ع)، هیئت‌های مذهبی و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم تجلیل کرد.

وی همچنین حضور جوانان و نوجوانان در برنامه‌های عزاداری و آیین‌های مذهبی را ارزشمند دانست و از مشارکت و همراهی آنان در برگزاری باشکوه مراسم فاطمی قدردانی کرد.