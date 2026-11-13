نماینده اسفراین در مجلس از راه‌اندازی دوباره مسیر‌های ریلی و جاده‌ای متوقف‌شده و ساخت بیش از دو هزار واحد مسکونی در این حوزه انتخابیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هادی قوامی با اشاره به پیگیری طرح‌های عمرانی حوزه انتخابیه خود از پیشرفت مطلوب ساخت‌وسازها خبر داد.

او گفت بیش از دو هزار واحد مسکونی در شهرستان‌های اسفراین و جاجرم با پیشرفت فیزیکی بالای هشتاد درصد در حال ساخت است.

بخشی از این واحدهای مسکونی تا چند ماه آینده آماده تحویل و بهره‌برداری می‌شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود راهنمایی و پیگیری برای تأمین مسکن جوانان و اجرای قانون جوانی جمعیت با جدیت دنبال می‌شود.

او به وضعیت طرح‌های زیرساختی و راهسازی اشاره کرد و از فعال شدن دوباره راه‌آهن جوین به اسفراین خبر داد.

به گفته قوامی، این مسیر ریلی که سال‌ها متوقف بود، اکنون تنها حدود ده کیلومتر تا اتصال به ایستگاه نقاب فاصله دارد.

او همچنین از فعال شدن دوباره طرح بام به فتح‌آباد پس از دهه‌ها وقفه و بهره‌برداری از بخشی از آن خبر داد.

محورهای ارتباطی بام به قوچان و اسفراین به جاجرم و میامی نیز از دیگر مسیرهای در دست اقدام است.

قوامی بر ضرورت تقویت اعتبارات وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه سال آینده تأکید کرد.

او ظرفیت صنعتی اسفراین را در زمینه تولید چرخ قطار مهم خواند و خواستار حمایت از این بخش شد.

استفاده از تولیدات داخلی می‌تواند نیازهای ناوگان ریلی کشور را به خوبی تأمین کند.

پیگیری رفع موانع و تکمیل سریع‌تر زیرساخت‌های حمل‌ونقلی منطقه در دستور کار قرار دارد.